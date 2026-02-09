Muğla'da 60 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 28'i çocuk 60 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.



Leylek Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, Sahil Güvenlik Dalış Timi ile Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.



Ekipler tarafından kara üzerinde yapılan çalışmada, 32 düzensiz göçmen ile beraberindeki 28 çocuk tespit edildi. Düzensiz göçmenler ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.



Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.



Göçmen kaçakçılığı şüphelisi ise adliyeye sevk edildi.

