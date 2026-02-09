Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı görevine getirilen Ergene, davul zurnayla karşılandı

        AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı görevine getirilen Seha Ergene için ilçe binası önünde davul zurna eşliğinde karşılama töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 16:00 Güncelleme: 09.02.2026 - 16:00
        AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı görevine getirilen Ergene, davul zurnayla karşılandı
        AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı görevine getirilen Seha Ergene için ilçe binası önünde davul zurna eşliğinde karşılama töreni düzenlendi.

        Cevat Şakir Caddesi'ndeki parti binası önündeki karşılamaya, AK Parti İl Başkan Yardımcıları ile çok sayıda partili katıldı.

        Tören sırasında Ergene, babası ilçenin yöresel sanatçısı Mustafa Ergene ile birlikte harmandalı zeybeği ve yöresel oyunlar oynadı. Renkli görüntülerin oluştuğu karşılamada Ergene'ye çiçek verildi.

        Karşılamanın ardından konuşma yapan Seha Ergene, duygulandı. Ergene, oldukça heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, kendisine duyulan güven ve destekten dolayı partililere teşekkür etti.

        Program daha sonra ilçe teşkilatı içerisinde devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

