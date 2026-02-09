Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da bir kişi "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan diyetisyen tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 12:56 Güncelleme: 09.02.2026 - 12:56
        Muğla'da bir kişi "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı
        Muğla'nın Menteşe ilçesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan diyetisyen tutuklandı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan O.K, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda bir sosyal medya kullanıcısının, yapay zekayla oluşturulan "çarşaf giydirilmiş domuz figürlü" paylaşımı üzerine resen soruşturma başlatmıştı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin diyetisyen O.K. olduğu tespit edilmişti. Şüpheli, dün polis ekiplerince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

