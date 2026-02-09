Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'daki Ula Göleti'nin su seviyesi son yağışlarla eski günlerine döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 12:35 Güncelleme: 09.02.2026 - 12:35
        Muğla'daki Ula Göleti'nin su seviyesi son yağışlarla eski günlerine döndü
        Muğla'nın Ula ilçesinde önceki aylarda yağış azlığı nedeniyle suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre çekilen Ula Göleti yağışlarla eski haline döndü.

        Etrafı çam ağaçlarıyla kaplı florası zengin gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanlarıyla çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

        Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki gölete gelenler, bir dönem suların çekilmesiyle oluşan adacıklarda yürüyüş yaparken şimdi göletin eski haline dönmesiyle etrafında piknik, yürüyüş yapıyor ve bisiklete biniyor.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, AA muhabirine, Ula Göleti'nin son yağışlarla eski günlerine döndüğünü söyledi.

        Kış ayları boyunca gelen yağışlarla baraj ve göletlerdeki su seviyelerinin arttığını belirten Özçelik, şunları kaydetti:

        "Ula Göleti küçük bir gölet. Su miktarı, su çekilmesine ve gelen su miktarına oldukça duyarlı. Dolayısıyla kısa süreli bir yağış olması durumunda seviyesi yükselebiliyor ya da çekilme olması durumunda ani bir şekilde düşüyor. Burası bölge için tipik bir konumda olması nedeniyle bölgenin hidrolojiisi hakkında bize bilgi veriyor. Baraj suyuna bakacak olursanız oldukça sulu ve çamurlu. Çamur miktarı bize yamaçlardan akan yüzeysel bölümün gölete ulaştığını gösteriyor."

        Bunun sonucu olarak bölgedeki birçok baraj ve göletteki su seviyesinin yükseldiğine dikkati çeken Özçelik, kuraklığın etkilerini yoğun hisseden şehirlerde gereken önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

        Ula Göleti'nin suyla dolması AA ekibince dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

