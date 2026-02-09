Muğla'da bir kadının teknede hayatını kaybetmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kadın teknede yaşamını yitirmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



Arkadaşlarıyla önceki gün ilçeye gezmek için gelen Bahar Taş (35), kiraladıkları bir tekneyle Meşelik Mahallesi açıklarında konakladı.



Taş'ın sabah uyanmadığını fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, yaptığı incelemede genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.



Taş'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Öte yandan, olayla ilgili Taş'ın teknede yanında bulunan iki arkadaşının ifadeleri alınmak üzere Milas İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.

