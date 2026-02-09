Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Bodrum'da çevreyi kirletenler tespit edilip cezai işlem uygulanıyor

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çevreyi kirletenler tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 13:34 Güncelleme: 09.02.2026 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da çevreyi kirletenler tespit edilip cezai işlem uygulanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çevreyi kirletenler tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

        Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra kaçak ve izinsiz olarak dökülen çöpler, bahçe atıkları ve hafriyat atıklarıyla da ayrı bir mücadele yürütüyor.

        Ormanlık alanlar, araziler ve yol kenarlarında rastlanan plastik, bahçe ve inşaat atıkları temizleniyor.

        Denetim ve temizlik çalışmaları sırasında çöplerin içerisinden çıkan fatura, garanti belgesi ve benzeri evraklar üzerinden çevreyi kirletenler tespit ediliyor.

        Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu tespitleri zabıta ekiplerine bildirerek gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını sağlıyor.

        Ekipler, Bitez sahilinde yağışlar sonrası derelerden denize taşınan ve fırtınayla birlikte yeniden karaya vuran yoğun çöp ve atıkları da temizledi.

        Sahil hattındaki temizlik çalışmaları, hava şartlarının uygun olduğu zamanlarda diğer sahillerde de devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Esenyurt'tan bir ilk
        Esenyurt'tan bir ilk
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kanatlı eti ihracatına sınırlama
        Kanatlı eti ihracatına sınırlama
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Kavgayı ayıran ablasını bıçaklayıp pencereden atladı!
        Kavgayı ayıran ablasını bıçaklayıp pencereden atladı!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Milas'ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
        Milas'ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
        Muğla'da bir kişi "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan...
        Muğla'da bir kişi "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan...
        Köpeği çalınan vatandaştan hırsıza çağrı
        Köpeği çalınan vatandaştan hırsıza çağrı
        Muğla'da bir kadının teknede hayatını kaybetmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına...
        Muğla'da bir kadının teknede hayatını kaybetmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına...
        Muğla'daki Ula Göleti'nin su seviyesi son yağışlarla eski günlerine döndü
        Muğla'daki Ula Göleti'nin su seviyesi son yağışlarla eski günlerine döndü
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek