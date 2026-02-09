Habertürk
        Datça'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 16:24 Güncelleme: 09.02.2026 - 16:24
        Muğla'nın Datça ilçesinde okul güvenliği toplantısı yapıldı.

        Kaymakam Murat Atıcı başkanlığında Reşadiye Kazım Yılmaz İlkokulu ve Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, okul güvenliği, servis araçları, uyuşturucuyla mücadele ve trafik güvenliği konuları ele alındı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal çalışmalar hakkında sunum yaptı.


        Toplantıda çalışmaların "Güvenli okul, huzurlu gelecek" anlayışıyla sürdürüleceği bildirildi.


        Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Dursun Turan, İlçe Jandarma Komutanı Oğuz Kapusuz, okul yöneticileri, okul aile birliği başkanları ve servis şoförleri katıldı.




