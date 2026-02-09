Fethiye'de trafik kazasında hayatını kaybeden babaanne ve torunu toprağa verildi

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren babaanne ve torunu toprağa verildi.



Dün Fethiye - Çameli kara yolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Halil Efe Yılmaz (3) ve babaannesi Zeliha Yılmaz (60) için Koru Mahallesi'ndeki Koru Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.



Tören sonrası babaanne ile torunu yan yana toprağa verildi.



Cenaze namazına aile yakınları, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kazada yaralanan baba Yıldıray Yılmaz, anne Havva Yılmaz ve Halil Efe Yılmaz'ın ikizi Zeliha Yılmaz'ın hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.







