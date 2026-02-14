Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Bodrum'da boş araziye moloz ve atık döken kişiye 50 bin lira ceza

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde boş araziye moloz ve atık döktüğü belirlenen kişiye 50 bin lira ceza kesildi.

        Giriş: 14.02.2026 - 20:43 Güncelleme: 14.02.2026 - 20:43
        Bodrum'da boş araziye moloz ve atık döken kişiye 50 bin lira ceza
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde boş araziye moloz ve atık döktüğü belirlenen kişiye 50 bin lira ceza kesildi.

        Turgutreis Mahallesi Zeyyad Mandalinci Caddesi'ndeki boş araziye, üç tekerlekli motosikletiyle gelen bir kişinin, moloz ve atık dolu çuvalları boşaltarak bölgeden ayrıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Aynı kişinin kısa bir süre sonra tekrar aynı noktaya gelerek, ikinci kez atık döküp uzaklaştığı tespit edildi.

        Bodrum Belediyesi zabıta ve jandarma ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheliye 50 bin lira ceza uyguladı.

        Araziye dökülen atıklar ise Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince bölgeden kaldırıldı.

        Şüphelinin, araziye moloz ve atık döktüğü anlar cep telefonuyla görüntülendi.

