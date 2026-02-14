Canlı
        Muğla Haberleri

        Muğla'da su baskını nedeniyle seranın üzerinde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde su baskını nedeniyle seranın üzerinde mahsur kalan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 18:35 Güncelleme: 14.02.2026 - 18:35
        Muğla'da su baskını nedeniyle seranın üzerinde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde su baskını nedeniyle seranın üzerinde mahsur kalan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.

        Çukurincir Mahallesi'nde yaşanan su baskının ardından 2 kişinin, seranın üzerinde mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

        Botla seraya ulaşan ekipler, 2 kişiyi kurtararak bota alıp güvenli bölgeye taşıdı.

        Kurtarma anı ekipler tarafından kayda alındı.

