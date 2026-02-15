Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Muğla mitinginde konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde belediye yönetiminin başka partilerden olduğunu belirterek, "Sizin de seçtiğiniz başımızın üstünde, siz başka bir tercihte bulundunuz, kusur bizdedir. Sizin de gönlünüzü, oyunuzu alana kadar, o belediyeleri kazanana kadar çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 16:44 Güncelleme: 15.02.2026 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Muğla mitinginde konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde belediye yönetiminin başka partilerden olduğunu belirterek, "Sizin de seçtiğiniz başımızın üstünde, siz başka bir tercihte bulundunuz, kusur bizdedir. Sizin de gönlünüzü, oyunuzu alana kadar, o belediyeleri kazanana kadar çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Özel, Muğla'nın Milas ilçesindeki Atapark Meydanı'nda partisince düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, hiçbir zaman karanlığın, kötülüğün, zulmedenlerin kazanamayacağını, mücadele edenlerin kazanacağını söyledi.

        Muğla'nın 13 ilçesinden 11'inde belediye yönetiminin CHP'de olduğunu hatırlatan Özel, "Seydikemer ve Kavaklıdere, sizin de seçtiğiniz başımızın üstünde, siz başka bir tercihte bulundunuz, kusur bizdedir. Sizin de gönlünüzü, oyunuzu alana kadar, o belediyeleri kazanana kadar çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Özel, Muğla'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başta olmak üzere CHP'li belediye başkanlarının önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, kendilerine teşekkür etti.

        Yerel yönetimlerde yetkinin CHP'de olduğunu vurgulayan Özel, yapılacak genel seçimlerde de milletten yetki istediklerini kaydetti.

        Türkiye genelinde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri düzenlediklerini anlatan Özel, "89. kez bir meydandayız. Bir eylemdeyiz, otobüsün üstündeyiz, durmadık, durmayacağız, yıkılmadık yıkılmayacağız. Ne arkadaşlarımızı unutacağız, ne de bu mücadeleyi bırakacağız." diye konuştu.

        Muğla'da kira fiyatlarının yüksek olduğuna değinen Özel, "Bizim iktidarımızda gelire göre kira dönemi başlayacak. Çok kazananın daha yüksek, az kazananın daha az kira ödediği, hiç kazancı olmayanın temel vatandaşlık gelirini aldığı ve ücretsiz barındığı bir sistemi kurmak boynumuzun borcudur. Bu ülkeye namus borcumuzdur." ifadelerini kullandı.

        - " Pijamayı çıkarmayanın kapısına gideceğiz"

        Ülkenin sorunlarını çok iyi bildiklerini ve çözmeye talip olduklarını dile getiren Özel, erken seçim çağrısını yineledi.

        Meydandakilerden iktidarı değiştirmek için destek isteyen Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Evlerimize gidelim ve bundan sonra da ne zaman çağrılıyorsak koşa koşa meydanlara gelelim, ne görev veriliyorsa yapalım, bu iktidarı değiştirelim. Hakkımızı kimse vermeyecek, kendimiz alacağız. Söke söke alacağız. Milas, güzel Milas, bu büyük iktidar yürüyüşüne var mısın, birlikte yürüyecek miyiz, Ekrem Başkan içeride olsun varsın, onun yerine adayım sensin, var mısın? Sokak sokak, kapı kapı, köy köy, ev ev çalışmaya hazır mısın? Biz pijamayı çıkardık, meydandayız. Pijamayı çıkarmayanın kapısına gideceğiz, gönlünü alacağız, oyunu alacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Kahvaltıya giderken hayatını kaybetti
        Kahvaltıya giderken hayatını kaybetti
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Otelde yangın faciası!
        Otelde yangın faciası!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?

        Benzer Haberler

        Bakan Yardımcısı Gizligider: "Geçen yıla oranla yağışlar yüzde 66 arttı" "M...
        Bakan Yardımcısı Gizligider: "Geçen yıla oranla yağışlar yüzde 66 arttı" "M...
        Görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
        Görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
        Marmaris Yat Marin MFK, Keçiborlu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti
        Marmaris Yat Marin MFK, Keçiborlu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti
        Bakan Yardımcısı Gizligider: 18 ilde taşkınlar meydana geldi
        Bakan Yardımcısı Gizligider: 18 ilde taşkınlar meydana geldi
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Dalaman Çayı'ndaki taşkın önlem...
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Dalaman Çayı'ndaki taşkın önlem...
        AK Parti Muğla Milletvekili Mete'den Milas'ta zeytin ağaçlarının kesilmesin...
        AK Parti Muğla Milletvekili Mete'den Milas'ta zeytin ağaçlarının kesilmesin...