Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Fethiye'de yapay zeka eğitimi verildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarına yönelik yapay zeka eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 13:20 Güncelleme: 17.02.2026 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de yapay zeka eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarına yönelik yapay zeka eğitimi verildi.

        Odanın Meğri Toplantı Salonu'nda eğitmen Osman Ozan Kanal tarafından iki gün süren eğitim, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yürütüldü.

        Eğitimin teorik bölümünde katılımcılara yapay zekanın temel çalışma prensipleri, iş dünyasında kullanım alanları ve güncel yapay zeka araçlarının kurumsal verimlilikte nasıl konumlandırılabileceği aktarıldı.

        Bu kapsamda yapay zeka programlarının araştırma, yazışma, raporlama, içerik üretimi ve bilgiye hızlı erişim gibi süreçlerde sağladığı katkılar örnekler üzerinden ele alındı.

        Katılımcılar, doğru soru kurgusunun ve net talimatların çıktı kalitesini nasıl yükselttiğini, kurumsal dil, hedef kitle ve amaç odaklı komut tasarımlarıyla deneyimledi.

        Ayrıca dijital dönüşüm perspektifinde, yapay zekanın iş akışlarını hızlandırma, standartlaştırma ve karar süreçlerini destekleme potansiyeli üzerinde duruldu.

        Eğitimin uygulamalı bölümünde ise oda çalışanlarının, birimlerinin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir yapay zeka asistanları geliştirmeleri üzerinde duruldu. Örneklerle yapay zekanın günlük çalışma düzenine entegrasyonu ele alındı. Metin üretiminin yanı sıra görsel oluşturma, proje ve sunum hazırlama, üzerinden örnek uygulamalar yapıldı.

        FTSO Başkanı Osman Çıralı, yapay zekanın kurumlarda verimlilik ve hizmet kalitesi açısından yeni bir eşiği temsil ettiğini söyledi.

        Amacın üyelere sunulan hizmetleri daha hızlı, daha anlaşılır ve daha veriye dayalı şekilde güçlendirmek olduğunu belirten Çıralı, "Bu dönüşümün, odamızın kurumsal kapasitesini büyüteceğine inanıyoruz. Hedefimiz, yapay zekayı veri güvenliği ve etik ilkeler çerçevesinde, karar destek ve süreç iyileştirme aracı olarak konumlamak. FTSO'da bu dönüşümü sahipleniyor. Hem iç işleyişte verimliliği artıracak hem de üyelerimize dokunan hizmetlerde kaliteyi yükseltecek adımları kararlılıkla atıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Direksiyonsuz otomobil için düğmeye basıldı
        Direksiyonsuz otomobil için düğmeye basıldı
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Milot Rashica yeniden doğdu!
        Milot Rashica yeniden doğdu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!

        Benzer Haberler

        Vali Akbıyık'tan Ramazan ayı mesajı
        Vali Akbıyık'tan Ramazan ayı mesajı
        Köyceğiz'de lodos ve göl seviyesinin yükselmesi yaşamı olumsuz etkiliyor
        Köyceğiz'de lodos ve göl seviyesinin yükselmesi yaşamı olumsuz etkiliyor
        Bodrum FK hafta içi mesaisinde Vanspor FK'ya konuk olacak
        Bodrum FK hafta içi mesaisinde Vanspor FK'ya konuk olacak
        Muğlalı Hokeyciler Avrupa sahnesinde
        Muğlalı Hokeyciler Avrupa sahnesinde
        Menteşe'de 2026 gençler arası kültür ve sanat yarışmaları tanıtımları başla...
        Menteşe'de 2026 gençler arası kültür ve sanat yarışmaları tanıtımları başla...
        Muğla'da Ocak ayında motorlu araç sayısı 2 bin 934 arttı
        Muğla'da Ocak ayında motorlu araç sayısı 2 bin 934 arttı