        Muğla Haberleri

        Fethiye açıklarında gemide yaralanan kişiye tıbbi tahliye yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 13:48 Güncelleme: 18.02.2026 - 13:48
        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında ticari gemide yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari gemide bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

        Sahil Güvenlik ekibince tahliye edilen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

