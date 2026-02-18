Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Fethiye'de rüzgardan zarar gören alanlarda hasar tespit çalışması başlatıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kuvvetli yağış ve fırtınamsı rüzgarda zarar gören alanlarda hasar tespit çalışması başlatıldı.

        Giriş: 18.02.2026 - 19:03 Güncelleme: 18.02.2026 - 19:03
        Fethiye'de rüzgardan zarar gören alanlarda hasar tespit çalışması başlatıldı
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kuvvetli yağış ve fırtınamsı rüzgarda zarar gören alanlarda hasar tespit çalışması başlatıldı.


        Kentte özellikle gece etkili olan kuvvetli yağış ve fırtınamsı rüzgar, Karaçulha, Çamköy ve Eldirek mahallelerindeki sera ve ahırlarda hasara yol açtı.

        Bazı seraların örtüsü parçalanırken, bazılarının ise demir iskeleti zarar gördü.

        Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri alanda inceleme yaptı ve zarar gören noktalarda hasar tespit çalışmalarına başladı.

