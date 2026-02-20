Fethiye'de kendisini görme engelli gibi gösteren dilenci yakalandı
Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda çalışma başlattı. Merkez Camisi önünde kendisini görme engelli gibi göstererek dilencilik yaptığı belirlenen bir kişi, zabıta ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı.
Ekipler tarafından yakalanan şüpheliye "Kabahatler Kanunu" kapsamında ceza uygulandığı bildirildi.
Öte yandan, dilencinin kaçma anı zabıta ekiplerince cep telefonuyla görüntülendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.