Fethiye'de kendisini görme engelli gibi gösteren dilenci yakalandı

Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.



Ekipler, özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda çalışma başlattı. Merkez Camisi önünde kendisini görme engelli gibi göstererek dilencilik yaptığı belirlenen bir kişi, zabıta ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı.



Ekipler tarafından yakalanan şüpheliye "Kabahatler Kanunu" kapsamında ceza uygulandığı bildirildi.



Öte yandan, dilencinin kaçma anı zabıta ekiplerince cep telefonuyla görüntülendi.

