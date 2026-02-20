Canlı
        Datça'da "Akran Nezaketi ve Nezaketsizliği" semineri düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 16:52 Güncelleme: 20.02.2026 - 16:52
        Muğla'nın Datça ilçesinde "Akran Nezaketi ve Nezaketsizliği" semineri gerçekleştirildi.

        Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminer, aile ve sosyal yaşam danışmanı eğitmen Yeliz Kızıldemir tarafından verildi.


        Seminer ile öğrencilerin akran ilişkileri, saygı ve empati konularında farkındalık kazanmaları amaçlandı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, nezaket, saygı ve toplumsal değerlerin eğitimdeki önemine dikkati çekti.

