Datça'da "Akran Nezaketi ve Nezaketsizliği" semineri düzenlendi
Muğla'nın Datça ilçesinde "Akran Nezaketi ve Nezaketsizliği" semineri gerçekleştirildi.
Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminer, aile ve sosyal yaşam danışmanı eğitmen Yeliz Kızıldemir tarafından verildi.
Seminer ile öğrencilerin akran ilişkileri, saygı ve empati konularında farkındalık kazanmaları amaçlandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, nezaket, saygı ve toplumsal değerlerin eğitimdeki önemine dikkati çekti.
