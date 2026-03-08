Muğla'da eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Çamlıbel Mahallesi'nde oturan A.B. (51) ile eşi H.B. (42) arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın ardından A.B, eşini göğsünden bıçakladı.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ağır yaralanan kadın, sağlık ekibince kaldırıldığı Kavaklıdere Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



H.B'nin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

