        Muğla Haberleri

        Muğla'da eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

        Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 10:39
        Alınan bilgiye göre, Çamlıbel Mahallesi'nde oturan A.B. (51) ile eşi H.B. (42) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından A.B, eşini göğsünden bıçakladı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan kadın, sağlık ekibince kaldırıldığı Kavaklıdere Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        H.B'nin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

