Manavgat Belediyespor, Marmaris Yat Marin MFK'yla 2-2 berabere kaldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup mücadelesinde Manavgat Belediyespor, ligin 19. haftasında sahasında ağırladığı Marmaris Yat Marin MFK'yla 2-2 berabere kaldı.





Karşılaşma öncesinde konuk ekibin taraftarlarını taşıyan otobüs stad yakınlarında taşlandı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği olayda otobüsün camları ve kaportası zarar gördü.





Manavgat Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ankara Bölgesi hakemlerinden Giray Şaylan, Beytullah Karaca ve Seyit Ali Köksal yönetti.





Manavgat Belediyespor, karşılaşmanın 11. dakikasında İlker Avşar'ın golüyle 1-0 öne geçti.





Marmaris Yat Marin MFK, 13. dakikada Adem Parlak ve 25. dakikada Cenk Özbey'in golüyle 1-2 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.





Karşılaşmanın 72. dakikasında konuk ekipten Boğdan Kızıltan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.





Ev sahibi takım Salih Zafer Kurşunlu'nun 85. dakikada kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi.





Karşılaşma 2-2'lik skorla biterken her iki takımda birer puanla ayrıldı.​​​​​​​





Manavgat Belediyespor ligin 20. haftasında, 15 Mart Pazar günü Isparta temsilcisi Keçiborlu Belediyespor'a konuk olacak. Marmaris Yat Marin MFK ise Konya temsilcisi Kulusan Kulu Belediyespor'u sahasında ağırlayacak.

