Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Muğla'da eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

        Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 19:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Muğla'da eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

        Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Çamlıbel Mahallesi'nde oturan A.B. (51) ile eşi S.B. (42) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından A.B., eşini göğsünden bıçakladı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan kadın, sağlık ekibince kaldırıldığı Kavaklıdere Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        S.B.'nin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Yatağan Adliyesi'ne getirildi.

        Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        Kadınlar Günü'nde karısını öldüren şahıs tutuklandı
        Kadınlar Günü'nde karısını öldüren şahıs tutuklandı
        Muğla'da kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla farkındalık etkinli...
        Muğla'da kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla farkındalık etkinli...
        Maratoncu Ayhan Esen, Hırvatistan'da Türkiye'yi başarıyla temsil etti
        Maratoncu Ayhan Esen, Hırvatistan'da Türkiye'yi başarıyla temsil etti
        Akyaka'da 8 Mart kutlaması renkli görüntülere sahne oldu
        Akyaka'da 8 Mart kutlaması renkli görüntülere sahne oldu
        Datçalı Dünya şampiyonu sporcu Ali Bahçetepe vefat etti
        Datçalı Dünya şampiyonu sporcu Ali Bahçetepe vefat etti
        Manavgat'ta tersanedeki teknede çıkan yangın söndürüldü
        Manavgat'ta tersanedeki teknede çıkan yangın söndürüldü