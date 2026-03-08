GÜNCELLEME - Muğla'da eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Çamlıbel Mahallesi'nde oturan A.B. (51) ile eşi S.B. (42) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından A.B., eşini göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekibince kaldırıldığı Kavaklıdere Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. S.B.'nin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Yatağan Adliyesi'ne getirildi. Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.