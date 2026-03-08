Manavgat'ta tersanedeki teknede çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tersanedeki teknede çıkan yangın hasara neden oldu. Örnek Mahallesi Kum mevkisindeki tersanede bulunan gulet tipi gezi teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, büyük çapta hasar oluşan tekne kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.