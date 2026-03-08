Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi

        Muğla'da bir grup tiyatrocu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 18:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi

        Muğla'da bir grup tiyatrocu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Tiyatro Sinema Sanatçıları Derneği ve Hayalhane Tiyatrosu tarafından Menteşe ilçesinde hazırlanan etkinlik, davul zurna eşliğinde sokaklarda dolaşan tellalların kadına yönelik şiddetin son bulması çağrısında bulunan fermanı okumasıyla başladı.

        Ardından halk pazarına giden tiyatro sanatçıları ve gönüllüler, pazarda satış yapan kadınların dinlenebilmesi için tezgahların başına geçti ve satış yaptı.

        Gönüllü gençler de pazara gelen kadınların alışveriş poşetlerini taşımalarına yardımcı oldu, ihtiyaç duyanlara evlerine kadar eşlik etti.

        Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği Başkanı ve Hayalhane Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Topbaş, yaptığı açıklamada, 8 Mart'ta Muğla'da bir kadının eşi tarafından öldürüldüğüne dikkati çekerek, "Biz ne kadar etkinlik, farkındalık yaparsak yapalım bunlara 'Dur' diyemiyoruz." ifadesini kullandı.

        Halk pazarında çalışan kadınlara bir an olsun nefes aldırmak için onların yerine geçerek satış yaptıklarını belirten Topbaş, kadınların omuzlarında yalnızca pazar torbalarının değil, hayatın bütün yükü olduğunu dile getirdi.

        Topbaş, gerçekleştirdikleri sokak tiyatrosu ile kadınların yaşadığı şiddeti, eşitsizliği ve görülmeyen emeğini sanatın diliyle anlatmaya çalıştıklarını vurguladı.

        Etkinliğe katılan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da kadınların sesinin sanat aracılığıyla duyurulduğuna işaret ederek, anlamlı etkinlik için tiyatro oyuncularına teşekkür etti.

        Etkinlik, 2019'da erkek arkadaşı tarafından Isparta'da öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'e ithafen hazırlanan sokak tiyatrosu ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        Maratoncu Ayhan Esen, Hırvatistan'da Türkiye'yi başarıyla temsil etti
        Maratoncu Ayhan Esen, Hırvatistan'da Türkiye'yi başarıyla temsil etti
        Akyaka'da 8 Mart kutlaması renkli görüntülere sahne oldu
        Akyaka'da 8 Mart kutlaması renkli görüntülere sahne oldu
        Datçalı Dünya şampiyonu sporcu Ali Bahçetepe vefat etti
        Datçalı Dünya şampiyonu sporcu Ali Bahçetepe vefat etti
        Manavgat'ta tersanedeki teknede çıkan yangın söndürüldü
        Manavgat'ta tersanedeki teknede çıkan yangın söndürüldü
        Guinness rekortmeni Ali Bahçetepe'nin cenazesi Datça'da defnedildi
        Guinness rekortmeni Ali Bahçetepe'nin cenazesi Datça'da defnedildi
        Köyceğiz Kaymakamlığından kadınlara jest
        Köyceğiz Kaymakamlığından kadınlara jest