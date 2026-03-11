Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da yaldızlı deri Tevrat ele geçirildi

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde 15. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen yaldızlı deri Tevrat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 00:14
        Muğla'da yaldızlı deri Tevrat ele geçirildi

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde 15. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen yaldızlı deri Tevrat ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kötekli Mahallesi'nde bir kişinin yaldızlı deri Tevratı satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

        Ekiplerce gözaltına alınan M.U'nun üzerinde yapılan aramada 15. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen yaldızlı deri Tevrat bulundu.

        Tevrat'ın Muğla Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.

