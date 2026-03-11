Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Marmaris Ticaret Odası ilçedeki halı sahayı yeniledi

        Marmaris Ticaret Odası (MTO), sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Marmaris'in Turgut Mahallesi'ndeki halı sahayı yenileyerek hizmete sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Turgut Mahallesi Muhtarlığının talebi üzerine harekete geçen oda yöneticileri, mahalledeki mevcut halı sahanın bozulan zeminini yeniledi.

        MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, beraberindeki heyetle çalışmaları yerinde inceleyerek Mahalle Muhtarı Ümit Kaya'dan bilgi aldı.

        İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Ayhan, mahallelerdeki sosyal yaşamı destekleyen projeleri önemsediklerini belirtti.


        Halı sahanın mahalle halkına, özellikle gençlere hayırlı olmasını dileyen Ayhan, "Gençlerimizin daha sağlıklı ve güvenli koşullarda spor yapabilmesi için saha zeminini iyileştirdik." dedi.

        Muhtar Kaya ise sahanın yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı oda yönetimine teşekkür etti. Kaya, yenilenen zemin sayesinde mahalle sakinlerinin modern bir alanda spor yapma imkanına kavuştuğunu vurguladı.

        Ziyarete, MTO Başkan Yardımcıları Özgür Derviş ve Görkem İnal ile Yönetim Kurulu Üyeleri Gülce Civelek ve Zafer Öznur da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

