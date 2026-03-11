Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Fethiye Kaymakamı Akkaya'dan "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" mesajı

        Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 11.03.2026 - 17:11
        Akkaya, mesajında, aziz milletin yedi düvele karşı topyekün ve kararlı mücadelesine ilham veren, milli mücadele döneminde Anadolu’nun dört bir yanındaki kahramanlıkların önsözü, İstiklal Marşı'nın kaleme alınışının 105. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ettiğini bildirdi.

        Her bir satırı imanın gücünü yansıtan, özgürlük, vatan ve bayrak tutkusuyla adeta nakış gibi işlenerek yazılan İstiklal Marşı'nın Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlığından ödün vermeyeceğinin tescili olduğunu vurgulayan Akkaya, şu ifadeleri kulandı:

        "Milletin kederde ve kıvançta birliğinin tercümanı, tarihten silinmek istenen bir milletin hangi değerlere sarılarak istiklal mücadelesini kazandığını anlatan tarihi bir belgedir. Merhum Mehmet Akif Ersoy'un 'Allah, bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın’' temennisiyle kaleme aldığı ve kendi deyimiyle 'Türk milletinin eseri' olan İstiklal Marşı, milli mücadele ruhunu, Türk milletinin vatan aşkını, bağımsızlığa olan inancını en güzel biçimde ifade etmektedir."

        Geleceğin teminatı olan evlatların, İstiklal Marşı'nın özünü teşkil eden vatan ve bayrak sevgisini, hürriyet ve bağımsızlık aşkını benliklerinde daima yaşatacaklarına, ülkenin gelişmesine ve güçlenmesine katkı sağlayacak adımları kararlılıkla atacaklarına yürekten inandığını belirten Akkaya, şunları kaydetti:

        "İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 105. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını ve milletimizin duygularının veciz şekilde buluştuğu İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

