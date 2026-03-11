Canlı
        Muğla'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlendi

        Muğla'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri için çeşitli programlar düzenlendi.

        Giriş: 11.03.2026 - 17:15
        Muğla'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlendi

        Muğla'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri için çeşitli programlar düzenlendi.

        Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere Nasrettin Hoca gösterisi sunuldu, ramazan ayına ilişkin hikayeler anlatıldı.

        Programın ilk gününde öğrenciler, etkinlik alanına geleneksel ramazan davulcularının çaldığı ritimler ve okudukları maniler eşliğinde giriş yaptı.

        Etkinlik alanında öğrencilerle bir araya gelen Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, projenin çocukların ramazan kültürünü tanıması açısından önemli olduğunu belirtti.

        Çay, "Ramazanı hakkını vere vere eda ediyoruz. Bugün de Milli Eğitim Bakanlığımızın bize çok güzel bir hediyesi oldu. 2 gün boyunca çok güzel etkinlikler olacak. Bugün burada evlatlarımızı davul sesleri ve manilerle karşılayarak onlara gerçek bir ramazan atmosferi yaşatmak istedik." dedi.

        Etkinlikte ayrıca Hacivat-Karagöz gölge oyunu sahnelenirken, öğrenciler için fener yapımı ve boyama atölyeleri de düzenlendi.

        Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

        Etkinliğe, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

