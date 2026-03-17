        Fethiye Kaymakamı Akkaya'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

        Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Akkaya, mesajında, tarihte eşine az rastlanan en büyük kahramanlık destanlarından biri olan ve savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılını kutlamanın onurunun yaşandığını ifade etti.

        Çanakkale Deniz Zaferi'nin milletin bağımsızlık uğruna gösterdiği azmin, inancın ve fedakarlığın en güçlü nişanelerinden biri olarak tarihteki yerini aldığını belirten Akkaya, mesajında şunları kaydetti:

        "Dünyanın en güçlü ordularına karşı, yokluk ve imkansızlıklara rağmen verilen bu büyük mücadele, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, iman ve kararlılığın neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Aziz milletimiz, vatan toprağını canı pahasına savunmuş, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan Çanakkale'de 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale savaşlarında özellikle Anafartalar civarında askerleriyle verdiği üstün mücadele ve 276 kiloluk top mermisini sırtında taşıyan Seyit Onbaşı ve arkadaşlarının göstermiş olduğu kahramanlık, dünyada çok az milletin gösterebileceği bir kahramanlık destanıdır. Bu destan tarih boyunca milli ve manevi değerlerine yürekten bağlı bir millet olarak, özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyeceğimizi tüm dünyaya göstermiştir."

        Akkaya, mesajını başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitler ve kahraman gazileri rahmet ve minnetle anarak tamamladı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Taksici ile katilinin son görüntüleri ortaya çıktı!
        Taksici ile katilinin son görüntüleri ortaya çıktı!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Minibüs hatları servet değerinde
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Oscar partisinde
        Oscar partisinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        40 milyon dolar zararda
        40 milyon dolar zararda
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı

        Benzer Haberler

        Fethiye'de yalnız yaşayan yaşlı kadın ölü bulundu
        Fethiye'de yalnız yaşayan yaşlı kadın ölü bulundu
        Bodrum'da 40 yıllık gelenek sürüyor
        Bodrum'da 40 yıllık gelenek sürüyor
        Fethiye'de yalnız yaşayan yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu
        Fethiye'de yalnız yaşayan yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu
        Kadir Gecesi'nde mutluluğa 'evet' dediler
        Kadir Gecesi'nde mutluluğa 'evet' dediler
        Bodrum'un son sünger avcısı "Aksona Mehmet" 64 yıllık teknesini denize indi...
        Bodrum'un son sünger avcısı "Aksona Mehmet" 64 yıllık teknesini denize indi...
        Bodrum FK seriyi başlattı, Play-Off'u sağlama aldı
        Bodrum FK seriyi başlattı, Play-Off'u sağlama aldı