Bodrum ilçe protokolü bayramlaştı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Bodrum ilçe protokolünün katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi.





Bodrum Belediyesi Trafo Kafe'de düzenlenen programa Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İlçe Garnizon Komutanı Personel Albay Ayhan Ulutaş, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.



Törende konuşan Kaymakam Sırmalı, Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm İslam coğrafyasına barış ve huzur diledi.



Ramazan Bayramı'nı karşılamanın sevinci ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Sırmalı, "Ramazan ayı boyunca Bodrum ilçemizde çok güzel bir birlik beraberlik tablosu sergiledik. Ramazan ayını Bodrum'da samimi ve bereketli şekilde tamamladık." diye konuştu.



Programın ardından ilçe protokolü kamu kurumlarını ziyaret ederek kurum çalışanlarıyla bayramlaştı.



