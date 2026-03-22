Fethiye'de jandarma ekiplerinden "ikramlı" bayram denetimi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla gelen sürücülere şeker ve kolonya ikram etti. Ölüdeniz Mahallesi girişindeki kontrol noktasında uygulama yapan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, ziyaretçilere ikramlarda bulundu. Ekipler, araç sürücülerini trafik kurallarına uymaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Jandarma ekiplerince özellikle kentin turistik noktalarında da denetimlerin sürdüğü belirtildi.

