Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Bodrum'daki marina yangınına bilirkişi incelemesi

        Muğla'nın Bodrum ilçesindeki marinada demirli 8 motoryatı etkileyen yangına ilişkin bilirkişi heyeti görevlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 13:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada çıkan yangının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.


        Soruşturma kapsamında yangının çıkış nedeninin ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla bilirkişi heyeti görevlendirildi.

        Heyetin bölgede yapacağı incelemelerin ardından yangının çıkış sebebine ilişkin rapor hazırlaması bekleniyor.

        Öte yandan Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ile marina yetkililerince, yangın sonrası temizlik çalışmaları ve hasar gören teknelerin enkazının kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        - Olay

        Bodrum'da 21 Mart sabah saatlerinde Yalıkavak'taki marinada demirli 8 motoryatı etkileyen olayda uzunlukları 20 ile 30 metre arasında değişen 7 motoryat yanarak batmış, bir motoryatta hasar oluşmuştu.

        Yangının söndürülmesine itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Bodrum Bölge Liman Başkanlığına bağlı yangın söndürme botları da destek olmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

