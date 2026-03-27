Fethiye'de "İşletmelerde Finansal Disiplin ve Sürdürülebilir Büyüme" eğitimi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "İşletmelerde Finansal Disiplin ve Sürdürülebilir Büyüme" eğitimi gerçekleştirildi.



Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (FTSO) yapılan açıklamaya göre, FTSO tarafından odanın Likya Salonu'nda düzenlenen eğitime 30 kişi katıldı.





Yüksel Bilek'in verdiği eğitimin ilk bölümünde, finansal disiplin kavramı ve işletmeler açısından neden hayati öneme sahip olduğu anlatıldı.



Sürdürülebilir büyümenin yalnızca satış artışıyla değil, doğru planlama ve kontrol mekanizmalarıyla mümkün olduğu vurgulandı.



İşletmelerde bütçe oluşturmanın bir zorunluluk değil, stratejik bir yol haritası olduğu ifade edilerek, gerçekçi hedefler belirleme ve kaynakları etkin kullanma yöntemleri paylaşıldı.



Program kapsamında nakit akışı yönetiminin önemi üzerinde durularak, karlı görünen işletmelerin dahi nakit yönetimindeki hatalar nedeniyle finansal zorluk yaşayabileceği örneklerle açıklandı.



Katılımcılara gelir gider dengesi kurma, ödeme ve tahsilat planlaması yapma ile finansal sürdürülebilirliği destekleyen nakit akışı takibi uygulamaları aktarıldı.



Eğitimin devamında gider kontrolü ve maliyet bilinci konusu ele alınarak, işletmelerde görünmeyen maliyetlerin karlılığı nasıl etkilediği değerlendirildi.



Borç yönetimi ve kredi disiplini başlığında ise doğru finansman kullanımının işletmeler için riskleri azaltan bir araç olduğu, plansız borçlanmanın ise büyümeyi yavaşlatabileceği vurgulandı.

