        Marmaris'te belediye çalışanlarına yönelik rüşvet soruşturmasında 13 şüpheli adliyede

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde "imar ve ruhsat işlerinde usulsüzlük" yapıldığı iddialarına ilişkin belediye çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H. ve belediyenin imar biriminde görevli personelin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Marmaris Adliyesi'ne getirildi.

        - Olay

        Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediyede çalışan bazı kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat sağladıkları iddiaları üzerine 26 Mart gecesi Marmaris Belediyesi'nde arama yapmış ve 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

