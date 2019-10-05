Datça'da 28 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan'ın Simi Adası'na geçmeye çalışan 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Datça açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, geçen perşembe günü saat 04.10'da, lastik botta kaçak göçmen grubu bulunduğunu tespit etti. Durdurulan lastik botta 20'si Suriye, 7'si Filistin, 1'i Fas uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.
21'i erkek, 4'ü kadın, 3'ü çocuk olan kaçak göçmenler, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
MUĞLA
05 Ekim 2019 Cumartesi
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