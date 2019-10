Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi öğretmenleri İtalya'da

Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Görsel Sanatlar öğretmeni Gülsüm Şanlı,Almanca öğretmeni Deniz Çalışkanlar, Bilişim Teknolojileri öğretmeni Ertan Bekar ve İngilizce öğretmeni Filiz Yaman İtalya koordinatörlüğündeki “Europeanheroes of Knowledge: Argonauts” adlı Erasmus+ Okullar Arası Değişim Ortaklıkları KA229 projeleri kapsamında ilk faaliyetleri için İtalya,Bari ve Corata’ya gittiler.

Corato Oriani Lisesi’nde gerçekleştirilen ilk toplantıya İtalya’nın l liceo “Oriani”, Yunanistan’ın insieme al Gymnasio Sofades ,Romanya’nın al Colegiul National okullarından ve Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi’nden öğretmenler katıldı.“European Heroes of Knowledge: Argonauts” adlı Erasmus+ projesiyle katılımcılar Altın Postun peşindeki Argonautların izini sürecek, proje ortağı ülkeleri, Aneids ve Odessa destanlarına konu olan macera dolu yolculuklarında ,uğradıkları ülke ve limanlarda onları bir araya getiren kahramanları ve hikayeleri öğrenecekler. Her ülkeden altışar öğrencinin de katılacağı etkinliklerde öğretmenler ve öğrenciler, İngilizce olarak diyalog kuracak,araştırmalar yapacak, farklı kültürleri tanıyacak, deneyimlerini paylaşacaklar.2 yıl sürecek olan proje finalinde Haziran 2021’de İtalya’da bir araya gelecek olan tüm ortak okullar, ingilizce bir tiyatro performansı ortaya koyacaklar.

