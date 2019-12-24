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Marmaris’in organik pazarı 2 yaşında Yerel Tohum Temiz Gıda Üretici Pazarında doğal ürünler ...

İHA

Marmaris’in organik pazarı 2 yaşında Yerel Tohum Temiz Gıda Üretici Pazarında doğal ürünler tüketiciyle buluşuyor

Marmaris Kent Konseyi Çevre Grubu ve Yerel Tohum Derneği’nin uzun süren çalışması sonucu hayata geçirilen, tüm testlerden başarıyla geçen organik meyve ve sebzelerin satışa sunulduğu Yerel Tohum Temiz Gıda Üretici Pazarı ikinci yılını kutladı.
Marmaris Kent Konseyi ve Marmaris Belediyesi'nin destekleri ile Yerel Tohum Derneği Marmaris Şubesi tarafından 2017 yılında 9 üretici ile başladığı ‘Yerel Tohum, Temiz Gıda Üretici Pazarı’ kuruluşunun ikinci yılı kutladı. Pazarcılar, aldıkları organik ürün sertifikalarını ipe asarak sergilerken, yıldönümü kutlamalarına katılanlara organik ürünlerinin tarladan tezgaha gelişi anlatıldı. Bugün sayıları 40’a ulaşan üreticinin yer aldığı pazarın yıldönümü etkinliklerine Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk de katıldı.
Başkan Oktay tezgahları gezdi

Tezgahları teker teker dolaşan Başkan Oktay, tezgah sahipleri ile sohbet etti. Bilimsel testten geçmiş, hormonsuz, yerel ve sağlıklı ürünlerin satıldığı ‘Yerel Tohum Temiz Gıda Pazarı’nı çok önemsediklerini ifade eden Başkan Oktay, “Kent Konseyi ve Yerel Tohum Derneği’nin daha fazla üreticinin yapay gübresiz ve zehirsiz üretime geçmesini sağlama çabalarını destekliyoruz. Tamamen denetimli, çevre duyarlılığı yüksek olan ‘Yerel Tohum Temiz Gıda Pazarı’nın diğer pazarlara da örnek olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.
İlçede yerleşik yaşayan yabancı tüketiciler de organik pazara ilgi gösterip, bol bol alışveriş yaptı. Satılan organik ürün ve yerel tohumlar kısa sürede tükendi.

Lale Manço da alışverişe geldi
Pazarı dolaşanlardan biri de Lale Manço Ahıskalı oldu. Tezgahlardaki ürünleri dikkatlice inceleyen Lale Manço Ahıskalı, UlaKızılkaya'da bölgenin ilk çocuk yuvası olarak eğitim hayatına başlayan 'Barış Çocukları Okul Öncesi Eğitim Yuvası için gıda alışverişi yapacaklarını söyledi.
Yerel Tohum Derneği Marmaris Temsilcisi Pınar Ünlü, “2 yıl önce açtığımız pazarımız sayısı her geçen yıl artan organik üretici ile doldu. Organik pazarımızda satılan ürünlerin hepsi uzmanlar tarafından test ediliyor. Kimyasal ilaç veya katkı maddesi olup olmadığı kontrol edildikten sonra kabul ediliyor. Kısa süre içinde Marmaris Kent Konseyi ve Belediye desteğiyle kooperatif olma yolunda ilerliyoruz. Prosedürler tamamlandığında Yerel Tohum Temiz Gıda Üretici Pazarı Kooperatifi olacağız” dedi.

MUĞLA

24 Aralık 2019 Salı

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