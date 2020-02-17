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“Bu takım Fethiye’nin güzelliklerine yeni bir güzellik kattı” Fethiye’ye basketbol heyecanı sardı

İHA

Muğla'nın 162 bin nüfuslu ilçesi Fethiye'de 'Birlik' ruhu ile oluşturulan basketbol takımı, ilçenin gündemini değiştirdi. Bugüne kadar turizmi ve tarımı ile tanınan Muğla Fethiye artık sporu ile de öne çıkmaya başladı. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor başarılar ile sadece ilçede değil ülkede gündem olmaya başladı.

“Bu takım Fethiye’nin güzelliklerine yeni bir güzellik kattı” Fethiye’ye basketbol heyecanı sardı

Muğla’nın 162 bin nüfuslu ilçesi Fethiye’de ‘Birlik’ ruhu ile oluşturulan basketbol takımı, ilçenin gündemini değiştirdi. Bugüne kadar turizmi ve tarımı ile tanınan Muğla Fethiye artık sporu ile de öne çıkmaya başladı. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor başarılar ile sadece ilçede değil ülkede gündem olmaya başladı.
Ege ile Akdeniz’in mavi sularının birbiriyle kucaklaştığı, yaz aylarında yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Fethiye’de yerlisinden yabancısına herkesi bu dönem basketbol heyecanı sardı. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’un gösterdiği başarılar sadece Fethiye halkını değil, ilçede yerleşik yaşayan yabancıların da ana gündemini oluşturdu. Fethiyespor’un 20132014 sezonunda bir sezon PTT 1. Ligde oynaması ve 2013 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe’yi 4. tur maçında İstanbul'daki karşılaşmada 21 yenerek kupa dışına itmesi ile ciddi bir sevinç yaşayan Fethiye, bu sene Türkiye Basketbol Ligi’nde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor heyecanını yaşanıyor.
Fethiye’de basketbolun tarihinin çok yeni olduğunu ve Fethiye Belediyesi bünyesinde basketbol şubesinin 20162017 sezonunda açıldığını belirten Kulüp II. Başkanı İzzet Durak, “O yıl Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele etmek için kurulan takım 6’lı finallere kalarak ligi 4. bitiriyor. 20172018 sezonunda Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Fethiye Belediyespor grubunu 2. sırada bitirdikten sonra, play off turunu geçip final grubuna kalıyor. Fakat final grubunu ancak 5. sırada tamamlıyorlar. 20182019 sezonuna başlarken ‘birlikten kuvvet doğar’ prensibiyle hareket eden ilçemizin spor sevdalıları, Fethiye’nin diğer bir takımı olan Fethiye Basketbol Kulübü ile birlikte hareket etmeye karar veriyor. Bu birlikteliğe bir de ilçenin en önemli markalarından birisi konumundaki Lokman Hekim Esnaf Hastanesi isim sponsorluğu şeklinde destek verince, Fethiye’de basketbolun kaderi kökten değişti. Bugün sadece Lokman Hekim Fethiye Belediyespor değil, Fethiye’nin U16, U18 basketbol takımları da çeşitli şampiyonalarda ilçelerini başarıyla temsil ediyorlar” dedi.
Lig başında küme düşüp düşmeyeceği, Türkiye Basketbol Ligi’ne tutunup tutunamayacağı tartışılan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’un, ligde geride kalan 19 maçta aldığı 15 galibiyetle zirvenin ortağı durumuna geldiğini kaydeden Kulüp II. Başkanı İzzet Durak, bir ilçe takımı olmalarına rağmen büyükşehir takımları hatta ligin devleri ile mücadele ettiklerini söyledi.
“Birlik ruhu başarıyı getirdi”
Fethiye’nin ‘Birlik’ ruhu ile başarıyı yakaladığını kaydeden Kulüp II. Başkanı İzzet Durak, “Tüm dünyada spor artık bir endüstri halini almış durumda maalesef. Yeterli maddi güç olmadan başarılı olmak ya zaten imkansız ya da kazanılan başarılar tesadüfi ve kısa süreli oluyor. Bu gerçek böyle ama bazen de çok büyük paralar harcanmasına rağmen, Real Madrid, Manchester United ya da Manchester City örneklerinde olduğu gibi, bol sıfırlı bütçeler sizi bir yere ulaştıramıyor. Leicester City diye kimsenin adını sanını, renklerini doğru dürüst bilmediği bir takım çıkıp dev takımları ekarte edip İngiltere Premier Ligi’ni kazanabiliyor. Zaten spordaki başarı nüfusla belirleniyor olsa, her 4 yılda bir Dünya Kupası finalini Çin ile Hindistan’ın oynaması gerekirdi. Ya da tek ve en önemli belirleyici para olsaydı, Dünya Kupası finallerinde Katar’ı ya da Suudi Arabistan’ı sık sık görürdük. Ama sporda başarılı olmanın bizce birinci şartı, gerçek bir ekip olmaktan geçiyor. Ekipteki herkes egosunu bir tarafa bırakıp sorumluluk bilinciyle hareket ederse, elini taşın altına koyarsa, aynı şeyleri hissederse, ekibin diğer üyelerinin açığını kapatırsa, yeri geldiğinde maddi ya da manevi fedakarlık yaparsa işte o zaman başarı geliyor” diyerek birlik ruhu ile çalışan ekibine teşekkür etti.
Maçlarını 2250 seyirci kapasiteli, “kutu gibi” diye tabi ettiği bir salonda oynadıklarını kaydeden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Kulübünün II. Başkanı İzzet Durak, “Maçlara gerçek anlamda 7’den 70’e her yaş grubundan taraftarlar geliyor. Her maç tribünde yer alan Belediye Bando takımı seyircileri ve takımı coşturuyor. Maç kaçırmayan Belediye Başkanımız Alim Karaca tezahüratlara eşlik ediyor, Ciddi moral ve motivasyon kaynağı oluyor. Pek çok takımın ortalama 300500 seyirciye oynadığını düşünecek olursak, Fethiyelilerin basketbola gösterdikleri bu olağanüstü ilgi gerçekten her türlü takdire değer ve takım da bu ilginin karşılığını veriyor. Sezon sonunda doğrudan ya da play off oynayarak Basketbol Süper Ligi’ne çıkmamız halinde bu takımın lige renk katacağı kesin” diyerek Fethiye’de yaşayan basketbol heyecanını ilçede spor turizmine dönüşmesi için var güçleri ile çalıştıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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