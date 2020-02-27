Mezarcılardan 'Petşişe değil, testi alın' çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mezarcılardan 'Petşişe değil, testi alın' çağrısı

İHA

Milas Şehir Mezarlığı'nda görev yapan personeller, mezarlıkta giderek artan petşişe atığının önüne geçebilmek için çalışmalarını sıklaştırırken, mezarlık ziyaretine gelenlere "petşişe değil, testi alın" uyarısında bulundular

Mezarcılardan 'Petşişe değil, testi alın' çağrısı

Milas Şehir Mezarlığı’nda görev yapan personeller, mezarlıkta giderek artan petşişe atığının önüne geçebilmek için çalışmalarını sıklaştırırken, mezarlık ziyaretine gelenlere “petşişe değil, testi alın” uyarısında bulundular
Görevli personellerin özverili çalışmaları sayesinde düzenli ve temiz bir çevreye sahip olan Milas Şehir Mezarlığı’nda son zamanlarda giderek artan petşişe atığı ile mücadele ediliyor.
Mezarlıkta çalışanların, mezar kazma işlemi olmadığı zamanlarda rutin temizlik çalışması yaptıklarını belirten Mezarlık Sorumlusu Erdal Semercioğlu, “Personellerimiz yaptıkları rutin temizlik çalışmaları esnasında ziyaretçilerin getirdiği pet şişeleri topluyorlar. Vatandaşlarımız iyi niyetle gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında mezarlarının bakımları yanında dua ederek geçmişlerini anmaları çok güzel. Lakin ziyaret esnasında getirdikleri pet şişelerin mezarlıkta kalması sonucu hoş olmayan görüntüler ortaya çıkıyor. Bizim elimizden geldiğince bu görüntü kirliliğini temizliyoruz. Fakat vatandaşlardan ricamız imkanları dahilinde bulurlarsa testi getirmeleridir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Motosikletli gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Motosikletli gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 ...
Motosikletli gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosikletli gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Milas'ta protokol muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Milas'ta protokol muhtarlarla bir araya geldi
(Görüntülü) Yaban domuzları aç kalınca şehir merkezine indi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yaban domuzları aç kalınca şehir ...
Yaban domuzları ilçe merkezine indi
YEREL HABERLER Yaban domuzları ilçe merkezine indi
Dizi çekip Milas'ı tanıtacaklar
YEREL HABERLER Dizi çekip Milas'ı tanıtacaklar
Marmaris'te 'Anlatılan senin hikayendir' beğeni topladı
YEREL HABERLER Marmaris'te 'Anlatılan senin hikayendir' beğeni ...
Kobra zehri kaçakçılığına 4 tutuklama 71 tüp kobra yılanı zehri kaçakçılığına adı karışan 5 kişiden 4''ü tutuklandı
YEREL HABERLER Kobra zehri kaçakçılığına 4 tutuklama 71 tüp kobra ...
Fethiye’de park halindeki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Fethiye’de park halindeki kamyona çarpan motosiklet ...
Bodrum’da 48 göçmen su alan tekneden kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum’da 48 göçmen su alan tekneden kurtarıldı
Kobra yılanı zehri operasyonunda muhtar da gözaltında (3)
YEREL HABERLER Kobra yılanı zehri operasyonunda muhtar da gözaltında ...
Fethiye’de KAAN projesi özel güvenlik görevlilerine anlatıldı
YEREL HABERLER Fethiye’de KAAN projesi özel güvenlik görevlilerine ...
Yağhaneciler MİTSO'da çare aradı
YEREL HABERLER Yağhaneciler MİTSO'da çare aradı
(Görüntülü) Bayrak değiştirmeye gelen gençleri gören defineci kaçtı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bayrak değiştirmeye gelen gençleri gören ...
‘Aynı Evin Çocukları’ belgeseline izleyiciden tam not
YEREL HABERLER ‘Aynı Evin Çocukları’ belgeseline izleyiciden tam not
Defineci, bayrak değiştirmeye gelen gençleri görünce kaçtı
YEREL HABERLER Defineci, bayrak değiştirmeye gelen gençleri görünce ...
Menteşe Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Kobra yılanı zehri operasyonunda muhtar da gözaltında (2)
YEREL HABERLER Kobra yılanı zehri operasyonunda muhtar da gözaltında ...
25 milyon liralık kaçak kobra zehri şüphelileri adliyeye sevk edildi 71 tüp kobra yılanı zehrinin İran’dan getirildiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER 25 milyon liralık kaçak kobra zehri şüphelileri ...
Kiralık araçla motosiklete çarpıp kaçtı
YEREL HABERLER Kiralık araçla motosiklete çarpıp kaçtı
Definecilerin planı yarım kaldı
YEREL HABERLER Definecilerin planı yarım kaldı
(Görüntülü) MUĞLA Kobra zehri operasyonunda muhtar da gözaltında
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUĞLA Kobra zehri operasyonunda muhtar da ...
Bodrum’da deniz dibi ve sahil temizliği Öğrenciler kıyıda, dalgıçlar deniz dibinde temizlik yaptı
YEREL HABERLER Bodrum’da deniz dibi ve sahil temizliği Öğrenciler ...
30 bin metre dere temizliği yapıldı
YEREL HABERLER 30 bin metre dere temizliği yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X