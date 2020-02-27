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Başkan Aras süngerciler ile bir araya geldi

İHA

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum süngerciliğinde önemli yere sahip deniz sevdalıları ile bir araya geldi.

Başkan Aras süngerciler ile bir araya geldi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum süngerciliğinde önemli yere sahip deniz sevdalıları ile bir araya geldi.
Bodrum Belediyesi’nin katkıları ve Bodrum Deniz Müzesi’nin organizasyonu ile bir araya gelen süngerciler anılarıyla geceye renk kattı. Sualtı Arkeoloğu Doç. Dr. A. Harun Özdaş da geceye katılanlar arasındaydı. Özdaş yemek öncesinde, Bodrum Deniz Müzesi’nde Bodrumlu süngercilerin sualtı arkeolojisindeki öneminden bahseden “Sualtı Arkeolojisi'nin Bodrum'da Başlayan Serüveni" adında bir sunum gerçekleştirdi.

Başkan Aras yaptığı konuşmada; “Çocukluğumuzda hikayeleri ile büyüdüğümüz sevgili denizci büyüklerimiz burada, o yüzden çok heyecanlıyım. Bodrum’un tarihinde denizcilerin hayatı çok önemli bir yer alıyor. Sizlerin hayatı üzerine hikayeler dinledik. Bu şekilde büyüdük. Bodrum’da Denizci büyüklerimizi bir araya getirmek istedik. Bu bir ilk oldu. Bizleri bir araya getirdiği için Deniz Müzesi müdürümüze teşekkür ediyorum. Değerli misafirimiz Harun hocaya da Bodrum’a verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Süngercilik müzesi oluşturulacak
Bodrum’a, denizcilerimize ahde vefa duygusu ile onların anılarını yaşatacak onların hafızası olacak, bir merkez kazandıralım diyerek sözlerine devam eden Başkan Aras, “Bunun için adım attık biz zaten, yeri bile belirledik. Her şey hazır süngercilik müzesi ile ilgili, sadece müze olarak görmüyoruz. Orada bir arşiv olacak tüm abilerimizi, büyüklerimizi, bütün denizcilerimizi herkesin sizleri tanıyabileceği, özgeçmişlerinizi okuyabileceği bir merkez oluşturacağız. Hem de bunu Bodrum’un en değerli yerlerinden bir tanesinde yapacağız. Hep beraber açılışını birlikte inşallah yapacağız. Sizlerin hayatında nice hikayelerin olduğunu biliyoruz. Sizlerin hayatındaki travmalar, yaşadığınız zorlukları, vurgunlar, aylarca aileden uzak, kuru ekmekle geçirdiğiniz günler bunların hepsinin hikayelerini gerçekten duyduk. O yüzden sizleri unutmamalıyız. Sizlere sahip çıkmalıyız” diye konuştu.
Ardından süngerciler denizlerde başlarından geçen olayları ilk günkü heyecanlarıyla paylaştılar.

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