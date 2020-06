Bodrum kıyıları karadan, havadan ve denizden denetlenecek Kıyılara izinsiz ve kaçak müdahalelere göz açtırılmayacak

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz ile birlikte Bodrum kıyılarında yaşanan izinsiz müdahale ve kaçak yapılarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Bodrum’un doğasına yönelik müdahalelerin, salgın tedbirlerinin ve sınırlandırmaların kaldırılmasıyla birlikte yeniden gündeme gelmeye başladığını söyleyen Başkan Aras, konu ile ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.

Son dönemde, Bodrum Yarımadası’nın üç farklı mahallesinde kıyıya izinsiz müdahale tespit ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Ahmet Aras, doğayı, ekosistemi ve biyoçeşitliliği tehdit eden bu uygulamalara taviz vermeyeceklerini belirtti. 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na göre kıyılarda doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlarda ve sahil şeritlerindeki tüm uygulamaların, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu sınırlar dışında ise Valiliklerin denetimi altında olduğunu hatırlatan Başkan Aras, “Biz bu alanları sürekli kontrol altında tutmak ve gerekli önlemleri almakla yükümlüyüz” dedi.

Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras, Bodrum’un farklı bölgelerinde kıyıya dökülen beyaz kumla ilgili müdahalelerini sürdürdüklerini söyledi. Yalıkavak Gökçebel’de benzer bir girişimi durdurduklarını ve Çevre İl Müdürlüğü ile birlikte yapılan tespitler neticesinde kumu analize gönderdiklerini anlatan Aras, “Çevre Müdürlüğümüz söz konusu girişim nedeniyle 310 bin lira ceza kesti. Biz de imara aykırı uygulamadan dolayı 35 bin lira ceza uyguladık ve işlemi durdurduk.” dedi.

Benzer bir olayın Gündoğan Kızılburun'da yaşandığını ve bir otelin kıyıya beyaz kum döktüğünü tespit ettiklerini belirten Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ekiplerimiz gittiler tespitlerini yaptılar ve Çevre İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyorlar. Orada da gereken şlem yapılacaktır. Bu duyumları aldığımızda, her türlü müdahaleyi yapmaktan geri kalmayacağız.” Aras, Bodrum’un coğrafi özellikleri nedeniyle bazı kıyılara karadan ulaşımın olmadığını belirterek, “Kent Konseyi ile birlikte ortak ekip oluşturarak hem denizden hem de havadan denetimleri sıklaştıracağız” diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da kıyı kullanım planlarının Bitez'den başlatılacağını belirterek, kıyı kullanım hakları konusunda Milli Emlak ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Bitez’de işgallerin tek tek tespit edileceğini belirten Aras, “Halihazırdaki planı çakıştıracağız. Sonra kıyıda hem vatandaşımızla, hem işletmelerimizle ortak bir kullanım şekli belirleyip kıyı planımızı tamamlayacağız. Bitez’den başlamamızın nedeni, Bitez'i 'Green Destinations' programına almamızdan kaynaklanıyor. Bu uluslar arası geçerliliği olan bir akreditasyon programıdır. Belediye olarak 'Qality Coast' yani kaliteli sahil programında Bitez'i sunduk. Bu çalışmayı Bitez’den başlatıp, diğer alanlara yayacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras, sözlerine şöyle devam etti;

"Bodrum’un kıyıları, girintili çıkıntılı ve 280 kilometre civarındadır. Her yere anında müdahale etme şansımız yok ama adım adım başladık. Örneğin Turgutreis Günbatımı Plajı'nda çok ciddi bir çalışmamız var. Yine Yalıkavak Monocus Plajı’nda çalışmalarımız sürüyor. Yakın bir zamanda Gümbet'te halk plajı için çalışmalara başlayacağız. Bu arada salgın sürecinde plajlardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın sağlıklı bir tatil yapabilmeleri için ekiplerimiz titiz bir çalışma sürdürüyor. Plajların bakımı, temizliği, hijyeni konusunda geniş kapsamlı bir faaliyet takvimimiz var ve onu uyguluyoruz.”

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz da kıyılara adeta bir saldırının başladığını ve bunun geri dönüşümsüz boyutlara ulaştığını kaydetti. Bir avuç duyarsız insanın büyük zararlara yol açtığını söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti:

“Kanunlarla korunan, endemik olduğu kabul edilen, Akdeniz'de Barcelona Antlaşması'nda imza atıp koruyacağız dediğimiz ve bizim kıyı yapımıza çok önemli katkılar sağlayan poseidon canlıları, denizlerin eko sistemi için çok önemlidir. Bazı turizmciler bunları sevmez. Bu canlıların denizin çok derinliklerinde yaşama şansı yok. Işığa ihtiyaçları var ve bu yüzden belli derinliklere kadar gelebiliyorlar. Ve kıyılardakini yok ettiğimiz zaman maalesef derin sularda bunların yaptığı görevi karşılayacak poseidon çayırlarımız yok. İşte biz bunları zaman zaman kepçelerle kazarak, zaman zaman kireçle kimyasallar dökerek, kumsalda fazla yer açacağız diye mermer tozundan çeşitli diğer malzemelere kadar kum benzeri malzemeler dökerek yok ediyoruz. Bu yok ediş belli bir süre sonra bizim kıyı sistemimizi çok kötü etkileyecek. Denizin kirlenmesine, oksijensiz kalmasına ve hatta kıyı erozyonu sebebiyle yer yer çökmelere de yol açabilecektir. Bunları ileriki tarihlerde bilim insanlarının yazdığı raporlarla da tüm kamuoyunun önüne getirip paylaşacağız."

Arif Yılmaz, son dönemde kum mahmuzlarının da arttığını, bu işlemlerin de doğaya büyük zarar verdiğini belirterek, Bodrum Belediyesi ile ortak bir anlayışla hareket ettiklerini, bu işleri Bodrum'da sonlandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini söyledi. Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, konu ile ilgili kurumların, kıyılara yapılacak her müdahale ile ilgili Bodrum Belediyesi ile bilgi paylaşımı yapmasının önemine değindi.

Toplantının bir diğer gündem maddesi ise Bodrum Gümüşlük’teki 1. Derece Arkeolojik SİT alanında başlatılan ve Bodrum Belediyesi tarafından mühürlenmesine rağmen halen devam eden çalışma oldu. Konunun, Kent Konseyi Karia Kültür Mirası Çalışma Grubu üyesi arkeologlar tarafından incelendiğini, gerekli raporların hazırlandığını söyleyen Arif Yılmaz, konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde çalışmaları başlatacaklarını kaydetti.

Basın Toplantısı, yerel ve ulusal medya temsilcilerinin gündem ve gündem dışı sorularını sorması ile devam ederek sona erdi.

