O otel ve beach club, sahile döktükleri kuvars tozunu kaldırdı

<br>Hande NAYMANSelçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sahile kuvars tozunu 'beyaz kum' diye seren beach club ve 5 yıldızlı bir otele, Bodrum Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından ceza kesildi. Cezanın ardından iki işletme, sahildeki kuvars tozunu dün gece kaldırdı.<br>Bodrum´un Yalıkavak Mahallesi'nde bir beach club ile Gündoğan Mahallesi'nde denize sıfır 5 yıldızlı bir otel, sahile kuvars tozu serdi. İhbar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Çevre Kontrol Koruma Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi. Sahile, Maldivlerin sahillerinde bulunan beyaz kum görüntüsü vermek isteyen iki işletmeye ceza kesildi. Beach club'a Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 310 bin lira, Bodrum Belediyesi tarafından da 55 bin lira olmak üzere toplam 365 bin lira ceza yazıldı. Otele ise Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 345 bin lira ceza kesildi. İki işletme için ayrıca soruşturma başlatıldı.<br>Kesilen cezanın ardından işletmelerin, sahile serdikleri kuvars tozunu dün gece kaldırdıkları belirlendi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Hande NAYMAN Selçuk AKBAŞ <br>2020-06-03 16:10:22<br>

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