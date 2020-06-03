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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da trafik uygulamasında polise rüşvet teklifi

İHA

MuğlaAntalya Devlet Karayolunun 6'ncı kilometresi Gülağzı mevkiinde trafik ekipleri tarafından yapılan sabit denetim esnasında trafik ihlali yaptığı için durdurulan araç sürücüsü, araç ruhsatı içerisine para koyarak polis memurlarına rüşvet teklifinde bulundu. Hakkında tutanak tutulan sürücü Menteşe İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.

Muğla'da trafik uygulamasında polise rüşvet teklifi

MuğlaAntalya Devlet Karayolunun 6'ncı kilometresi Gülağzı mevkiinde trafik ekipleri tarafından yapılan sabit denetim esnasında trafik ihlali yaptığı için durdurulan araç sürücüsü, araç ruhsatı içerisine para koyarak polis memurlarına rüşvet teklifinde bulundu. Hakkında tutanak tutulan sürücü Menteşe İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.
Olay, MuğlaAntalya Devlet Karayolunun 6'ncı kilometresi Gülağzı mevkiinde meydana geldi. Trafik ekipleri kural ihlali yaptığı belirlenen E.G isimli araç şoförünü durdurdu. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmek amacıyla ruhsatı istenen sürücü araç ruhsatı içerisine para koyarak ekipte görevli polis memurlarına rüşvet teklifinde bulundu. Polis memuru ardından şahsın teklifini ve konuşmalarını tüm denetimlerde kullanılmakta olan yaka kamerası ile kayıt altına alarak şahıstan şikayetçi oldu. Rüşvet teklifinde bulunan E.G. düzenlenen tutanak ve yaka kamerası kayıtları ile birlikte Menteşe İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. Ayrıca şahsa trafik kuralı ihlali gerekçesiyle trafik idari para karar tutanağı düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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