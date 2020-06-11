2 motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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DalamanFethiye çevre yolunda 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, DalamanFethiye çevre yolu Atakent Kavşağı istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ergün D. yönetimindeki 48 GB 122 plakalı motosiklet refüj arasındaki yaya geçidinden karşı yöne geçmek isterken, karşı yönden gelen Yunus Yavuzer (29) yönetimindeki 35 ACE 763 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Yunus Yavuzer’in kullandığı motosiklet yaklaşık 200 metre sürüklenirken Yavuzer asfalta savruldu. Yavuzer’e olay yerinde ilk müdahale yapılırken, her iki motosiklet sürücüsü de hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan 29 yaşındaki Yunus Yavuzer hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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