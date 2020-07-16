Muğla'da Göbün Koyu'nda yangın

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Aykut KURT/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki Göbün Koyu'nda bulunan ormanlık alanda, yangın çıktı. Karadan ulaşımın olmadığı koydaki alevlere havadan müdahale ediliyor.

Göbün Koyu'ndaki ormanlık alanda saat 13.40'ta yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı gözetleme kulesindeki görevlinin dumanı fark edip durumu bildirmesi üzerine bölgeye, 2 helikopter sevk edildi. Sahile yakın noktadaki yangın, karadan ulaşımın olmaması nedeniyle korkuttu.

Ekipler, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, söndürme helikopterleriyle müdahale ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Dalaman Aykut KURT

2020-07-16 15:37:08



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