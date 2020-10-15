Muğla’da konut satışları yüzde 8,2 arttı Pandemi döneminde diğer illerden gelen vatandaşların en fazla tercih ettiği Muğla’da, konut satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Eylül ayı ‘Konut Satış’ istatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da konut satışları yüzde 8,2 arttı.

Muğla’da konut satışları 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 oranında artarak 2 bin 174 oldu. Bu satışların 631’i ilk satış, Bin 543’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında Muğla Türkiye genelinde yüzde 1,6’lük payla 20’nci sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 28,7 azaldı

Muğla’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,7 oranında azalış göstererek 544 oldu. 544 ipotekli satışın 190’ı ilk satış, 354’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 26 olurken, bu oran Muğla ili için yüzde 25 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 30,7 arttı

Muğla’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,7 oranında artış göstererek Bin 630 oldu. Bu satışların 441’i ilk satış, Bin 189’u ikinci el satış olarak gerçekleşti.

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