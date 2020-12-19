Muğla’da 169 bin kişi ulaşım HES koduna entegre oldu Muğla Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında toplu ulaşımda HES kodu uygulamasına 169 bin 814 kişi ulaşım HES koduna entegre oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Covid19 salgını ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında her gün dezenfekte çalışmasını yürütürken, 8 Aralık’ta ulaşımda HES kodu zorunluğu başlamıştı.

Muğla genelinde toplu ulaşımda HES kodunu uygulamasına 8 Aralık’tan bu güne kadar 169 bin 814 vatandaş HES kodu ile ulaşım sistemine entegre oldu. Covid19 tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken kişiler uygulama ile tespit edilip geçiş izni verilmiyor. Covid19 tanılı ya da temaslı olan kişiler ilgili kurumlarla paylaşılıyor.

Şoförler ve yolcuların sağlığını korumak için koruyucu kabin

Toplu ulaşımda şoförleri ve yolcuları salgın hastalıktan korumak ve hastalığın yayılmasını engellemek için otobüslere şeffaf virüs koruma paneli yapıldı. Sürücü bölümüne yerleştirilen paneller ile yolcu ve şoför arasındaki temasın mümkün oldukça en aza indirilmesi hedeflendi.

Muğla’da toplu taşıma kullanan ve kullanım kartlarına HES kodunu tanıtmayan yolcuların öncelikle Muğla Büyükşehir Belediyesi https://hes.mugla.bel.tr" web adresine girilerek, sayfadaki üç seçeneğin doldurulması gerekiyor. HES kodu olanlar ilk kısma HES kodunun girilmesi, henüz HES kodu edinmeyenler ise öncelikle eDevlet veya Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu oluşturması gerekiyor. İkinci kısımda T.C. kimlik numarası veya pasaport numarası yazılıp, üçüncü kısımda ise toplu taşıma araçlarında kullandığı ödeme yöntemine göre ulaşım kartının arka yüzünde bulunan bayiden alınan tam ve kişiselleştirilmiş ulaşım kartı numarası veya 2 dolumluk kart numarasını girmesi, ayrıca ödemelerini temassız banka ve kredi kartı ile ödemek isteyen vatandaşların ise Kredi Kartı Numarası girilerek işlem tamamlamış olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.