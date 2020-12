TFF 3. Lig: Muğlaspor: 0 - Karaköprü Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Muğlaspor yeni teknik direktörü Tevfik Ata Tekin ile ilk maçına çıktı. Karaköprü Belediyespor'la karşılaşan yeşil beyazlılar sahasında rakibine 2. dakikada kalesinde gördüğü gol ile 10 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar;

Karşılaşmanın henüz 2'nci dakikasında Karaköprü Belediyespor Umut Pusat'ın ceza alanı içinden köşeye gönderdiği şutu ile golü buldu. Karaköprü Belediyespor 10 öne geçti.

Maçın 11. dakikasında Muğlasporlu İbrahim Can Köse'nin ceza alanı içine gönderdiği uzun topu Karaköprü defansı indirdi. Topu önünde bulan Mümin'in şutu az farkla dışarı çıktı.

Maçın 18. dakikasında Muğlaspor gole çok yaklaştı. Emre Yıldırım'ın sağ kanattan açtığı ortada İbrahim Can Köse'nin kafa vuruşunu kaleci Fehmi Karakeçili çıkardı.

Maçın 30. dakikasında sol kanattan gelen ortada Atakan'ın vurmaya çalıştığı top İbrahim Can Köse'nin önünde kaldı. İbrahim'in ayak içi vuruşunu son anda defans çıkardı. İlk yarı Karaköprü Belediyespor'un 10'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın 61. dakikasında Muğlaspor atağında sağ kanattan gelen ortada Atakan'ın kafa vuruşunu kaleci Fethi son anda kurtadı. Karşılama 10 Karaköprü Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Tolga Akbaba, Sefa Özcan, İsmail Semih İleri, Ufuk Demircioğlu

Muğlaspor: Barış Başkan, Mümin Aysever, İbrahhim Can Köse (Dk 45 Süleyman Çelik), Cantürk Güngör, Atakan Akbulut (Dk 89 Barış Sungur), İbrahim İçuz, Ömer Faruk Canbirdi (Dk 89 Burak Yılmaz), Polat Ertek (Dk 68 Erol Aydın), Emre Yıldırım, Muhammed Emel, Nizametin Emirhan Kılıç

Karaköprü Belediyespor: Fehmi Karakeçili, Erdal Pakdemir, Metehan Andaç Özlü (Dk 78 Ozan Can Dursun), Umut Pusat, Erdi Kasapoğlu, Emirhan Korkmaz (Dk 78 Rauf Öktem), Haydar Deniz, Halil Duman, Hakan Albayrak, Tugay Kırcalı, Umut Aslan (Dk 66 Vedat Yeşilkaya)

Goller: Dk 2 Umut Pusat (Karaköprü Belediyespor)

Sarı Kartlar: Hakan Albayrak (Karaköprü Belediyespor), Cantürk Güngör (Muğlaspor)

Kırmızı Kartlar: Dk 90 Vedat Yeşilkaya (Karaköprü Belediyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.