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Ünlü sanatçı Altan Karındaş hayatını kaybetti (2)ÖLÜMÜ ÜZÜNTÜ YARATTI

Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş'ın ölümü, sevenleri ile sanat dünyasını yasa boğdu. Karındaş'ın bir süre önce Marmaris Belediyesi Huzurevi'nden ayrılıp, Turunç Mahallesi'ne yerleştiği belirtildi.

Ünlü oyuncunun 20 gün önce mide kanaması nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındığı öğrenildi. Oyuncunun Marmaris'te toprağa verileceği öğrenildi.Kadir ÖZEN / MARMARİS (Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Kadir ÖZEN

2021-03-06 11:05:04



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