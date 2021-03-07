Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Empera Halı Gaziantep Basketbol: 60-90

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



FETHİYE (Muğla), (DHA)SALON: Beşkaza

HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Özlem Yalman (xx), Ali Köseoğlu (xx)

LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Johnson (x) 4, Erdem (x), Abu (xx) 7, Cook (xxx) 23, Atkins (xxx) 15, Ledo (xx) 6, Fırat (x) 3, Caner (x) 2, Hasan Emir (x)

EMPERA HALI GAZİANTEP BASKETBOL: Kelly (xxx) 10, Orhan (xxx) 12, Jaiteh (xx) 8, Simpson (xxx) 25, Can Uğur (xxx) 10, Alp (xxx) 10, İsmail Cem (xx) 5, Muhammed Doğan (x) 2, Metehan (xx) 8, Hüseyin Emre (x), Ahmet Furkan (x), Atahan (x)

1'İNCİ PERİYOT: 16-24

İLK YARI: 27-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 34-62ING Basketbol Süper Ligi'nde 22 haftada 5 galibiyetle düşme hattında son sırada yer alan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, evinde Empera Halı Gaziantep Basketbol'u da 30 sayı farkla teslim olarak kurtuluş umutlarını azalttı: 60-90. Beşkaza Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 16-24, ilk yarısı 27-45, üçüncü periyodu ise 34-62 sonuçlandı. Simpson'un 25 sayıyla oynayıp, 5 oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı Gaziantep Basketbol, bu skorla ligdeki 12'nci galibiyetini alarak Play-Off yarışını sürdürdü.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye DHA

2021-03-07 14:59:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.