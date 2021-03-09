Marmaris’te dere ağızları ağ ile kapatılıyor

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü örnek bir çalışmayı hayata geçirmek için kolları sıvadı. Derelerin denize dökülen ağzına ağ geçiren belediye ilk uygulamayı Durmazlar Deresi’nde gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi, yağışlarla derelerin havzalarından taşınan evsel atıkların denize ulaşıp çevre kirliliği yaratmaması için özel bir Durmazlar Deresi’nin denizle buluştuğu noktaya özel bir bariyer yerleştirildi. Uygulamayla yağmur sularının geçtiği bölgelerden taşıdığı çöpler, imalatı belediye makine araç parkında yapılan bariyerde yer alan ağlara dolacak. Bariyer sayesinde burada biriken çöpler ekipler tarafından düzenli aralıklarla temizlenecek. Böylece çöplerin denize karışması engellenmiş olacak.

"Pilot uygulama başladı"

Şimdilik deneme aşamasında olan sistemi pilot bölge olarak Durmazlar Deresi’ni seçtiklerini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Burada işlevine bakacağız. Eğer istenilen gibi olursa diğer derelerde de uygulayacağız” dedi. Oktay, “Bu vesileyle vatandaşlarımıza bir kez daha seslenmek istiyorum. Derelerden denizlere gelen atıkların yüzde 80’i insan kaynaklı. Lütfen dereleri temiz tutalım, çöp atmayalım” ifadesini kullandı.



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