Amatör balıkçılara fok balığı sürprizi

Muğla’nın Datça ilçesinde olta ile balık tutarken, bir anda denizde fok balığını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Datça’nın Karaköy Mahallesi’nde balıkçıların oltalarındaki yemleri yemek için gelen fok balığı bir süre göründükten sonra denizde gözden kayboldu. Dün sabah kıyıdan balık avlamak için Karaköy Mahallesi Yelimli mevkiinde amatör balıkçılar balık tutmak için beklemeye başladı. Bir süre sonra denize attıkları oltaların etrafında fok balığının olduğunu gören amatör balıkçılar, hemen oltalarını topladı. Amatör balıkçılar fok balığına ekmek parçası atarak beslerken cep telefonu ile de kayıt aldılar.



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