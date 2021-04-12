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Kavgaya karışan Mustafa Üstündağ ve 5 kişi adliyeye sevk edildi

DHA

Kavgaya karışan Mustafa Üstündağ ve 5 kişi adliyeye sevk edildi


Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupası töreninde çıkan kavgada gözaltına alınan, aralarında oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da bulunduğu 6 kişi, polisteki sorgularının ardından adliyeye götürüldü.
Olay, dün saat 19.30 sularında, Yakaköy Mahallesi'nde bulunan özel bir kolejin bahçesinde meydana geldi. İddialara göre Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupası'nın 1'inci Ayak Bodrum Rallisi'nin kupa töreninin ardından oyuncu Mustafa Üstündağ (44) ve beraberindeki 5 kişi, ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerine ihmal eleştirisinde bulundu. Kupa töreninin yapıldığı alanda Üstündağ ve yanındaki 5 kişi ile komite üyeleri ve federasyon yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine federasyon yetkililerinden 3 kişi darp edilirken, Üstündağ'ın yanındaki H.K. iddiaya göre arbede sırasında tabancayla H.G.'yi sağ dizinden yaraladı.
Kavga ihbarı üzerine törenin yapıldığı alana çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çevrede inceleme yapan polis ekipleri aralarında Mustafa Üstündağ'ın da bulunduğu kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca, olayda kullanılan 7.65 mm çapında bir tabanca da ele geçirildi.
ÜSTÜNDAĞ İFADE VERMEDİ 
Gözaltına alınan 6 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mustafa Üstündağ'ın poliste ifade vermediği, ifadesini savcılıkta vereceğini söylediği öğrenildi. Üstündağ'ın avukatına ise, "Yarışa katılan bir arkadaşımı bekliyordum. Yarış sonunda kendisine ulaşamadım. Yaşanan bu aksilik nedeniyle organizasyon yetkilileriyle tartışma yaşadık. O sırada tanımadığım kişiler otomobille gelerek bizlere hakarette bulundu. Arkadaşlarım müdahale etmek isteyince de hakaret ve küfürler devam edince kavga çıktı. Olay ile bir alakam yok bir anlık öfke ile yaşanan bir şey" dediği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2021-04-12 17:02:06

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